Thành viên NCT 127 và ITZY đều cùng gặp sự cố té ngã đau đớn trên sân khấu: Fan vừa xót xa vừa tức giận trước sự vô trách nhiệm của staff

Sau đó trong màn trình diễn 'Lemonade', thành viên Doyoung cũng bị trượt chân ngã và chống tay xuống sàn. Mặc dù cú trượt ngã của Doyoung không được nhìn thấy trên bản ghi hình, nhưng một góc cam từ xa đã hé lộ khoảnh khắc này khiến các fan cũng lo lắng không kém.

I thought jaehyun is the only one who slipped on the stage, doyoung also slipped during lemonade???????????? pic.twitter.com/UtDXTItYSy

October 10, 2021