Thành viên KARA 'thả rông' khi xuất hiện trên livestream

- Gyuri vừa nói rất thanh lịch vừa mở bia rồi ngồi uống, hahaha

Sau khi các hoạt động nhóm của KARA dần thưa thớt từ năm 2011, Gyuri đẩy mạnh hoạt động solo. Cô hoạt động tích cực trong nhiều mảng như ca hát, nhạc kịch, phim truyền hình và cả chương trình giải trí.

Gyuri được biết đến nhất với các ca khúc nhạc phim, chẳng hạn như Look Only At You (City Hunter OST), Breaking Fate (The Great Seer OST), First Love (Secret Love OST),...

Như Quỳnh

Theo VietNamNet