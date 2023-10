Thành viên êkíp ‘Đất rừng phương Nam’ đính chính thông tin về phim

Với mục đích đó, đội ngũ sáng tạo muốn mô tả bé An (nhân vật chính) lưu lạc qua nhiều nơi, nhiều môi trường, tiếp xúc nhiều nhóm nghĩa quân khác nhau. Ngoài nhóm của nhân vật như ông Tiều do Tiến Luật đóng, là Nghĩa Hòa thuộc Thiên Địa Hội (đã được đổi thành Nam Hòa Đoàn và Chính Nghĩa Hội) còn có nhóm chủ nghĩa dân tộc của Hai Thành (cha An), Trí và ông Sáu Ngù; nhóm đấu tranh bất bạo động của Thầy Bảy và gánh hát; nhóm những nhà sư Nam Tông của đồng bào Khơ-me; nhóm đấu tranh cá nhân, riêng lẻ như Võ Tòng; nhóm người dân yêu nước như Bác Ba Phi, Chú Ba Bắt Rắn; nhóm ‘yêu nước dự bị,’ chưa có lý tưởng nhưng sẵn sàng xả thân bảo vệ người thân như Út Lục Lâm, Cò, Xinh, chị Tư Ù.