Thành viên Da LAB từng muốn rời nhóm nhưng ở lại vì lý do đặc biệt này

Điểm nhấn của đêm nhạc là màn công chiếu trước MV và tiết mục hát live ca khúc mới lần đầu tiên - Kết Thúc Bắt Đầu để dành tặng riêng hàng trăm fan có mặt tại đây. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên Da LAB kết hợp với nam ca sĩ Đức Phúc.

Da LAB hát live ca khúc mới lần đầu tiên - Kết Thúc Bắt Đầu

Cũng tại đây, Da LAB không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về chặng đường sự nghiệp: “Quả thực khi nhìn lại thì chúng tôi cũng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một trong những cảm xúc ấy có thể tạm gọi là bình thản vì chúng tôi đã đi với nhau quá lâu và vẫn đang tiếp tục đi cùng nhau. Chúng tôi bên nhau suốt từ thời trai trẻ đến lúc đi làm, lập gia đình và có những đứa con. Thời gian như vậy thì đương nhiên là phải lâu rồi.