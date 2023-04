Thành viên BLACKPINK nào có sự nghiêp solo thành công nhất?

Rosé

Rosé đã phát hành album solo mang tên R vào tháng 3/2021. Album bao gồm 2 ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Với tư cách là giọng ca chính của một trong những nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới, album của Rosé đã nhanh chóng làm nên lịch sử khi phát hành. Album nhận được 400.000 đơn đặt hàng trước, con số cao nhất mà một nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được vào thời điểm đó.



Ca khúc chủ đề On The Ground đã đạt được 41,6 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên trên YouTube, và hiện có hơn 315 triệu lượt xem. Bài hát cũng đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200 và thống trị bảng xếp hạng trong 7 tuần liên tục. On The Ground trở thành ca khúc có thành tích solo tốt nhất của một thần tượng K-pop vào thời điểm đó.

Ca khúc Gone nằm trong album cũng nhận được phản hồi tốt. Đây là bài hát xếp hạng lâu thứ năm của một nghệ sĩ solo K-pop trong lịch sử của Billboard Global 200.