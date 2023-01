Thanh Trúc: chung 2 nhóm nhạc với Minh Hằng, nghiện rượu đến mức tăng 10kg

Với lợi thế ngoại hình dễ thương cùng sự hỗ trợ của đàn anh trong nghề, J8687 nhanh chóng trình làng một vài ca khúc như: Anh Cứ Bỏ Mặc Em, Rồi Cũng Sẽ Quên Nhau Thôi... và nhận được sự ủng hộ nhất định của công chúng.

Tuy nhiên, J8687 cũng nhanh chóng "tan đàn xẻ nghé" vì cả Minh Hằng, Thanh Trúc đều có dự định phát triển sự nghiệp độc lập. Thanh Trúc cùng từng chia sẻ sẽ không song ca cùng Minh Hằng vì giọng ca sinh năm 1987 phù hợp với dòng nhạc teen thịnh hành còn cô ưa chuộng thể loại ballad hoặc R&B sôi động.

Minh Hằng và Thanh Trúc trình diễn ca khúc "Anh Cứ Bỏ Mặc Em".

Suốt từng ấy năm, Thanh Trúc và Minh Hằng chưa từng tái hợp, biểu diễn chung vì thực tế mối quan hệ của cả hai không quá thân thiết nhưng cũng không xích mích như dư luận từng đồn đoán.