Thanh tra hoạt động quản lý xây dựng nhà tại Bình Dương

Ngày 14/9, Trung tá Nguyễn Văn Tùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Dương - cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra toàn bộ các chung cư đang hoạt động liên quan đến vấn đề PCCC ở Bình Dương.

Bình Dương hiện có 53 chung cư đang hoạt động. Trong đó, TP Thủ Dầu Một có 21 chung cư, TP Dĩ An 23 chung cư, TP Thuận An 9 chung cư.

Chung cư An Bình ở phường An Bình, TP Dĩ An, hoạt động từ năm 2009 là chung cư lâu đời nhất Bình Dương.

Quá trình kiểm tra 53 chung cư, cơ quan chức năng phát hiện 3 chung cư vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy và bị xử phạt vi phạm hành chính.