Thanh tra đột xuất việc cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, không tính ngày nghỉ, ngày lễ, kể từ khi công bố quyết định thanh tra. Khi cần thiết có thể xem xét số liệu trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thành Chung - Chánh Thanh tra Bộ TT&TT làm Trưởng đoàn. Thành viên là các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT (Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) và các đơn vị thuộc Bộ Công an. Việc thanh tra đột xuất chính thức bắt đầu sau khi Bộ TT&TT công bố quyết định trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ Công an đã có công văn gửi Bộ TT&TT về việc phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp viễn thông.