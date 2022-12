Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt vi phạm tại các dự án sân golf

Trụ sở Thanh tra Chính phủ (Ảnh: VPG).

Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký ban hành cho thấy, Dự án Khu tổ hợp resort Sông Giá ở TP Hải Phòng do Công ty TNHH Huyndai E&C Vina Sông Giá làm nhà đầu tư. UBND TP Hải Phòng phê duyệt quy hoạch chi tiết sân golf và khu nghỉ dưỡng tổng hợp trong khi sân golf trong dự án chưa có trong Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 04/2001; không thực hiện việc nghiên cứu điều chỉnh cục bộ kịp thời cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế theo quy định.

Việc lập quy hoạch, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch đối với dự án của các cơ quan tham mưu, UBND TP Hải Phòng chưa tốt, dẫn đến trong quá trình thực hiện quy hoạch (3 năm) đã phải điều chỉnh quy hoạch, đồng thời phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư lần thứ 8. Bên cạnh đó, Hải Phòng chưa thực hiện đôn đốc, gia hạn đối với dự án chậm tiến độ, chưa thực hiện thu hồi đất theo thẩm quyền quy định.

"Nhà đầu tư không thực hiện một số hạng mục của dự án, từ năm 2013 đến năm 2018, vi phạm Điều 64 Luật Đất đai 2013", kết luận thanh tra nêu rõ.

Tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, Khu quần thể sân golf và các dịch vụ đi kèm do Công ty cổ phần Thiên An làm chủ đầu tư. Thanh tra phát hiện công tác kiểm đếm, phê duyệt thanh toán đền bù giải phóng mặt bằng triển khai chậm và kéo dài gần 4 năm. Do nhiều lần phải tiến hành làm lại các thủ tục thay đổi điều chỉnh thiết kế, nhất là phê duyệt lại quy hoạch 1/500 nên tiến độ thực hiện không đảm bảo đúng cam kết phải xin điều chỉnh gia hạn tiến độ.

Tại thời điểm thanh tra, dự án đang bị chậm tiến độ hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 khoảng 12 tháng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần hai.