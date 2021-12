Thanh tra Bạc Liêu rà soát việc mua sắm thiết bị y tế, kit test Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đang kiểm tra, rà soát việc mua sắm các trang thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất, kit test Covid-19 (trong đó có mua kit test của Công ty Việt Á) ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

"Đoàn thanh tra đang thực hiện việc này mấy ngày nay", nguồn tin của PV Dân trí nói.