Thanh tra 63 sở GTVT trên cả nước sau vụ nhà xe Thành Bưởi

"Chúng tôi sẽ điều chỉnh các nghị định để có giải pháp xử lý xe dù bến cóc nghiêm hơn, mang tính răn đe hơn", ông Huy nói.

Về yêu cầu của Thủ tướng trong việc rà soát toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao tính an toàn của hệ thống quốc lộ trên cả nước, ông Huy cho biết sẽ dùng vốn sự nghiệp để khắc phục, hạn chế tối đa các vụ tai nạn đáng tiếc.

Trả lời thêm về việc này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết sau công điện của Thủ tướng, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn do xe Thành Bưởi gây ra, đồng thời xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo công an TPHCM khẩn trương tiếp nhận, phân loại giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến nhà xe Thành Bưởi.

Công an TPHCM đã tiến hành khám xét trụ sở, chi nhánh, địa điểm liên quan của Thành Bưởi ở TPHCM và Lâm Đồng để làm rõ vi phạm của công ty này.

"Mục tiêu là đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, chấn chỉnh kinh doanh vận tải hành khách, phục vụ người dân và các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, phục vụ phát triển kinh tế xã hội", theo lời tướng Tô Ân Xô.

Ông cho biết Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT và Bộ Tài chính để làm rõ những sai phạm liên quan đến nhà xe Thành Bưởi.