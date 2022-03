Thanh toán kỹ thuật số tăng mạnh trong hai tháng đầu năm

Nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán vừa qua thúc đẩy nhiều ngành có mức tăng trưởng vượt bậc. Tiêu biểu, nhóm ngành siêu thị và trung tâm thương mại tăng tốt do nhu cầu mua sắm cuối năm và đầu năm mới. Giá trị giao dịch nhóm này 2 tháng đầu năm tăng đến 60% so với 2 tháng trước đó. Cá biệt có những chuỗi cửa hàng có doanh thu tăng trưởng gấp 3 lần.

Với nhóm điện thoại, điện máy tháng 1 tăng trưởng 45% so với 2 tháng cuối năm do nhu cầu mua thiết bị di động mới dịp Tết. Tuy nhiên đến tháng 2, doanh số chung của nhóm chỉ đạt khoảng 60% so với tháng 1.

Trong hai tháng đầu năm, ngành ẩm thực (F&B) cũng hưởng lợi nhờ những buổi tiệc tất niên, tân niên. Doanh thu tháng 1 lần lượt tăng 40% và 20% so với tháng 11 và 12. Tháng 2 đạt nhỉnh hơn tháng 1 là 5%.

Mảng làm đẹp, spa, mỹ phẩm trong tháng 1 cũng tăng trưởng vì nhu cầu làm đẹp trước Tết, với mức thanh toán online tăng 30 - 40% và thanh toán tại quầy tăng đến 25%. Tháng 2, doanh số trở lại gần như bằng với các tháng trước đó. Ngược lại, nhóm tập luyện thể thao (Fitness) trước Tết giảm đến gần 30% nhưng sau Tết, nhu cầu tập thể dục tăng cao nên tăng nhẹ trở lại, gần 10% so với tháng 1.

Du lịch hồi phục nhờ chính sách mở cửa