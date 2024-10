Thành tích của đại diện Việt Nam Đỗ Hà Trang tại ‘Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024’ ‏

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế (The Miss Globe 2024) đã diễn ra thành công tại thủ đô Tirana (Albania). Đặc biệt, với sự góp mặt của đại diện đến từ Việt Nam, fans sắc đẹp Việt đã cổ vũ nhiệt tình từ quê nhà để Á hậu Đỗ Hà Trang tự tin trong đêm thi cuối.‏ ‏Tối 15/10 (giờ địa phương), đêm chung kết Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024 đã diễn ra với sự chờ đợi của đông đảo fans quốc tế ở khắp các quốc gia có đại diện tham gia năm nay. ‏ ‏Trong phần trình diễn dạ hội, Á hậu Đỗ Hà Trang - đại diện Việt Nam đã diện thiết kế Autumn Tornado đến từ NTK Võ Thanh Can. Những đường cắt xẻ táo bạo và tinh tế giúp cô khéo khoe vóc dáng quyến rũ với đường cong hoàn hảo cùng đôi chân thon dài hút mắt. ‏ Người đẹp sinh năm 1999 mang loạt trang phục ấn tượng từ các NTK Việt đến với cuộc thi. ‏Sau khi trình diễn, ban tổ chức công bố Đỗ Hà Trang thắng giải People’s Choice, cô được vào thẳng top 16. Trong phần biểu diễn của top 16, Đỗ Hà Trang một lần nữa nổi bật trong trang phục tông trắng - xanh da trời của nhà tài trợ cuộc thi.‏ ‏Đại diện Việt Nam tiếp tục được gọi tên vào top 5 để đến phần thi ứng xử, cùng các thí sinh đại diện Đức, Thái Lan, Columbia, Philippines. Đỗ Hà Trang nhận được câu hỏi: “Vì sao việc tham gia cuộc thi sắc đẹp lại quan trọng?”. ‏ ‏Nguyên văn câu trả lời của đại diện Việt Nam: ‏‏“Theo tôi, việc tham gia một cuộc thi sắc đẹp rất quan trọng, vì đây là cơ hội không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn là nơi mà bạn được chia sẻ về văn hóa, du lịch, con người của mỗi quốc gia đến với bạn bè thế giới. Xin cảm ơn”.‏ Đại diện Colombia là thí sinh được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu The Miss Globe 2024.‏ ‏Kết quả, Đỗ Hà Trang đoạt giải á hậu 4 chung cuộc. Vương miện thuộc về Diana Moreno của Colombia. Á hậu 1, 2 và 3 lần lượt là đại diện đến từ Thái Lan, Philippines và Đức. ‏ Á hậu 4 Đỗ Hà Trang và đạo diễn Phạm Duy Khánh.‏ ‏Đỗ Hà Trang đến từ Nam Định, sinh năm 1999, cao 1m68, số đo ba vòng 80-60-90. Trước khi thi The Miss Globe 2024, cô trở thành Á hậu 1 Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam Toàn Cầu (Miss Tourism Vietnam Global) 2024, đêm chung kết diễn ra vào ngày 21/9 vừa qua. Ngoài ra, Đỗ Hà Trang từng vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để được vinh danh ở ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023. ‏ ‏Bên cạnh đó, Đỗ Hà Trang sở hữu loạt thành tích học tập đáng nể như: 12 năm liền đoạt danh hiệu học sinh giỏi, giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi văn cấp thành phố, sinh viên giỏi trường đại học UNETI… Cô đang là sinh viên trường đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (UNETI).‏