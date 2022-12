Thanh Thảo tuyên bố mỗi tuần tung 1 'hit' remix, sợ gì thảm họa

Bên cạnh các ca khúc gắn liền tên tuổi, Thanh Thảo cũng cover lại những ca khúc đang hit của giới trẻ theo phong cách remix để tiếp cận nhiều hơn đến đối tượng khán giả trẻ.

Tuy nhiên, đa số khán giả chê tạo hình, vũ đạo của Thanh Thảo không phù hợp, cách mix nhạc cũ kỹ, "phá nát" tác phẩm gốc.

Trước các ý kiến trái chiều, Thanh Thảo lên tiếng tuyên bố mỗi tuần sẽ tung 1 ca khúc hit theo phong cách remix.