Thanh Thảo tự tay 'bóp hits', netizen từ thất vọng đến tuyệt vọng

Có thể thấy, cách xử lý câu chữ của nữ ca sĩ khi hát có phần "sến". Thay vì cách hát trầm buồn, da diết thì Thanh Thảo lại biến ca khúc trở nên não nề, dài dằng dặc và sến vì cách đãi chữ lê thê.

Không những vậy, khẩu hình miệng khi hát của Thanh Thảo cũng gây ra sự khó chịu vì cư dân mạng cho rằng điệu quá đà.

Phải chăng chất giọng và cách xử lý âm nhạc của nữ ca sĩ 7x không phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay?