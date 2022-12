Thanh Thảo nói về màn cover 'sợ hãi': 'Làm vì thích chứ không bận tâm'

Những ngày qua, netizen Việt đã không ngừng tranh cãi xoay quanh màn cover ca khúc Bên Trên Tầng Lầu (Tăng Duy Tân) của Thanh Thảo.

Nữ ca sĩ sau khi cover ca khúc này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Họ cho rằng màu giọng của Thanh Thảo không phù hợp, chưa kể bắt luôn trend điệu nhảy ám ảnh của Wednesday khiến MV trông như "nồi lẩu thập cẩm".