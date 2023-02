Thanh Thảo đáp trả khi remix hit của chính mình cũng bị chê

Mới đây, Thanh Thảo đăng tải phiên bản remix ca khúc hit Đêm Không Sao của chính mình.

Dù bắt trend thế hệ trẻ, nhưng Thanh Thảo lại khiến khán giả ngán ngẩm. Nhiều người cho rằng ca khúc này không phù hợp để remix, do chất giọng của nữ ca sĩ bị chỉnh auto tune quá đà, hòa trên nền nhạc điện tử khiến bản cover bị chói tai.