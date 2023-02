Thanh Thanh Huyền trình diễn ra sao ở bán kết Miss Charm?

Your browser does not support the video tag.

Ở phần thi dạ hội, "MC 3000 chữ" tỏa sáng như nữ thần với bộ đầm của NTK Lê Thanh Hòa.



Bộ đầm xẻ cao, khoét sâu giúp mỹ nhân gốc Khánh Hòa thăng hoa trên sân khấu.