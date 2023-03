Thanh Thanh Huyền tẩy hàng loạt nốt ruồi và tàn nhang hậu Miss Charm

Your browser does not support the video tag.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ việc đi tẩy nốt ruồi và tàn nhang.

Theo lời nữ MC, thời điểm thi Miss Charm thời tiết ở TP. HCM khá nắng và cô phải trang điểm mỗi ngày nên không chống nắng đầy đủ, dẫn đến xuất hiện những đốm tàn nhang. Cô không giấu giếm chuyện đi tẩy nốt ruồi và tàn nhang bởi đây là nhu cầu thiết yếu đối với bản thân: "Mình là phụ nữ, mình làm đẹp được là mình cứ đẹp".



Đầu tiên, Thanh Thanh Huyền sẽ được bôi thuốc tê lên những vùng da có tàn nhang và nốt ruồi.