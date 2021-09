Thành phố Vinh giảm mức giãn cách xã hội

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ ông L.H.Y. (82 tuổi) ở Nghệ An là do chảy máu não - não thất diện rộng do tăng huyết áp, sau tiêm chủng vaccine AstraZeneca mũi 1, không liên quan đến chất lượng vaccine và thực hành tiêm chủng.