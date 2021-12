Thành phố Thủ Đức ra sao sau một năm thành lập?

Your browser does not support the audio element.

Sau tròn một năm công bố thành lập, thành phố Thủ Đức đã đạt được những thành quả nhất định trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 cùng nhiều nguyên nhân khác, thành phố trực thuộc TPHCM còn nhiều vấn đề cần cải thiện để xứng tầm với kỳ vọng lớn của người dân và các cấp chính quyền.

"Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề còn hạn chế và chặng đường phục hồi kinh tế phía trước sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nếu không có giải pháp phù hợp trong thời gian tới", ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, chỉ rõ tại hội nghị tổng kết năm 2021 của thành phố Thủ Đức.

Năm đầu tiên của đơn vị hành chính đặc biệt

Năm 2021, thành phố Thủ Đức có tổng thu ngân sách Nhà nước là 10.350 tỷ đồng, đạt 124% so với chỉ tiêu, thu ngân sách địa phương đạt hơn 182% dự toán và bằng 113,24% so với cùng kỳ năm trước. Trong một năm dịch Covid-19 khiến mọi lĩnh vực bị đình trệ, thành phố Thủ Đức đã để lại điểm nhấn đầu tiên trong quá trình hình thành và phát triển qua kết quả thu ngân sách.