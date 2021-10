Động thái trên diễn ra sau khi các quan chức dự đoán tỷ lệ dân số tiêm đủ 2 mũi của bang sẽ đạt 70% trong tuần này.

Melbourne đã trải qua nhiều ngày phong tỏa vì Covid-19. Ảnh: AAP

Ông Andrews nói: “Hôm nay là ngày mà người dân Victoria có thể tự hào về những gì họ đã đạt được. Kể từ 11h59 tối 21/10, sẽ không còn phong tỏa, không có hạn chế về việc rời khỏi nhà và không có giờ giới nghiêm”.



Tính tới thời điểm đó, thành phố 5 triệu dân phải trải qua 6 đợt phong tỏa với tổng số 262 ngày kể từ tháng 3/2020.



Các phương tiện truyền thông của Australia nhận định đây là khoảng thời gian giãn cách dài nhất trên thế giới. Buenos Aires là thành phố đứng thứ 2 với 234 ngày phong tỏa.



Australia từng thành công trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19 nhờ chiến lược Zero Covid. Theo đó, họ sẽ cố gắng để không tồn tại bất cứ ca nhiễm nào trong cộng đồng.



Tuy nhiên, hiện tại, chiến lược trên không còn phù hợp do biến thể Delta quá dễ lây lan dẫn tới việc ngăn chặn gặp rất nhiều trở ngại. Bởi vậy, Australia đang hướng tới việc sống chung với virus SARS-CoV-2 thông qua kế hoạch tiêm chủng rộng rãi.



Chiến lược mới sẽ khiến việc phong tỏa ít phải áp dụng sau khi 80% dân số được tiêm chủng đầy đủ. “Chúng tôi sẽ chỉ hạn chế việc đi lại của những người chưa tiêm phòng để bảo vệ họ và những người khác”, ông Andrews giải thích.



Đến cuối tuần trước, khoảng 68% người Australia đủ điều kiện đã được tiêm chủng đầy đủ. Ở bang Victoria, hơn 65% người trên 16 tuổi đã tiêm liều vắc xin thứ hai trong khi 89% đã tiêm ít nhất một liều.



Khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, mọi người sẽ được phép có 10 khách đến thăm nhà mỗi ngày. Tụ tập bên ngoài giới hạn dưới 15 người.



Hầu hết các địa điểm ngoài trời mở cửa cho tối đa 50 người, có giới hạn mật độ. Trong khi các địa điểm trong nhà, bao gồm cả quán cà phê và nhà hàng, có thể mở cửa cho 20 người, có giới hạn mật độ.



Trong phạm vi Melbourne sẽ không có giới hạn đi lại nhưng cư dân sẽ không thể đi ra ngoài thành phố nếu không được phép.



Việc nới lỏng hơn, bao gồm mở cửa trở lại của nhiều cửa hàng bán lẻ, sẽ được thực hiện khi 80% người dân Victoria đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ - ước tính trước ngày 5/11.



Chính phủ Australia cũng đang thảo luận với Singapore về việc đi lại giữa hai nước đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ.



Mặc dù số ca mắc bệnh tăng lên trong những tháng gần đây, số ca Covid-19 của Australia vẫn thấp so với nhiều nước phát triển khác. Tổng số ca nhiễm trong cả đại dịch hơn 143.000 trường hợp mắc và 1.530 trường hợp tử vong.