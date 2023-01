Thành phố Mỹ cấm học sinh sử dụng AI vì sợ gian lận, đạo văn

Viết luận bằng AI là vấn đề khiến nhiều chuyên gia giáo dục lo lắng. Ảnh: iStock.



Hôm 3/1, Sở Giáo dục thành phố New York, Mỹ tuyên bố sẽ cấm học sinh truy cập chatbot ChatGPT trên các thiết bị và hệ thống mạng của trường học.

ChatGPT là chatbot AI mới nhất có thể trả lời mọi câu hỏi của học sinh, thậm chí viết luận, lập trình… dựa trên kho dữ liệu khổng lồ thu thập từ Internet. Nhiều chuyên gia giáo dục bày tỏ lo ngại ChatGPT có thể đưa ra những câu trả lời thuyết phục cho các đề thi, từ đó gây ra làn sóng gian lận trong học tập và thi cử.

Do đó, Sở Giáo dục thành phố New York đã thông báo cấm sử dụng công cụ này vì những ảnh hưởng tiêu cực lên quá trình học tập của học sinh và lo ngại xoay quanh độ an toàn và chính xác của thông tin.

AI làm thui chột tư duy học sinh

“Công cụ AI này sẽ đưa ra những câu trả lời dễ hiểu và nhanh nhất cho mọi câu hỏi nên sẽ làm thui chột tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh. Đây là những kỹ năng cần thiết cho học thuật và là nền tảng cho thành công của các em trong tương lai”, đại diện Jenna Lyle của Sở Giáo dục cho biết.