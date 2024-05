Thành phố Huế sẽ được tách thành 2 quận Phú Xuân, Thuận Hóa

Quận Phú Xuân có diện tích tự nhiên gần 130km2, quy mô dân số hơn 200.000 người; gồm 13 phường nằm phía bắc sông Hương: An Hòa, Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Kim Long, Hương Sơ, Hương Long, Phú Hậu, Hương An, Hương Vinh, Long Hồ (nhập từ xã Hương Thọ và phường Hương Hồ).

Quận Thuận Hóa có diện tích tự nhiên gần 140km2, quy mô dân số gần 300.000 người; gồm 19 phường nằm ở phía nam sông Hương: An Cựu, An Tây, An Đông, Dương Nỗ (nhập từ 3 xã Phú Dương, Phú Mậu và Phú Thanh), Hương Phong, Phước Vĩnh, Phú Nhuận, Phú Hội, Phường Đúc, Phú Thượng, Trường An, Thủy Biều, Thuận An (nhập từ xã Hải Dương và phường Thuận An), Thủy Xuân, Thủy Vân, Thủy Bằng, Xuân Phú, Vĩnh Ninh, Vỹ Dạ.

Cùng với đó sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 huyện Nam Đông và Phú Lộc để thành lập một huyện mới Phú Lộc.