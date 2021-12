Thành phố đầu tiên của Việt Nam nói không với thịt chó

Your browser does not support the audio element.

Sáng 10/12, UBND TP Hội An (Quảng Nam) tổ chức lễ ký kết trực tuyến với tổ chức FOUR PAWS (tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) về cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó và mèo ra khỏi thành phố.