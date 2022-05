Thành phố của Đức và cách dạy những bài học lịch sử

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có thể được dạy và học rất thú vị. Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương? Nguyễn Ái Quốc đã thoát khỏi nhà tù Hồng Kông như thế nào? Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng CSVN là do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo hay Tổng bí thư Trần Phú? (Lê Mậu Hãn, Tạp chí Lịch sử Đảng, tháng 5/1990: Đã đến lúc các nhà sử học phải hiệu chỉnh lại những đánh giá sai lầm về Chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt (do Bác Hồ viết) và Luận cương chính trị (của Trần Phú)… Hãy trả về đúng chỗ đứng Lịch sử của bản Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo là cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng ta).

Lịch sử cũng không thể là lúc nào ta cũng thắng, địch cũng thua. Tại sao thành công, tại sao thất bại. Cái giá của chiến thắng lớn thế nào, có thể có cách nào giảm bớt thiệt hại? Ta và thế hệ tương lai cần biết cả những phút chói lọi và những thời khắc đen tối khó khăn, cả hoa hồng và máu.

Chúng tôi đi rất vội mới kịp tới thăm Cung Công lý, nơi xét xử, kết tội một số đầu sỏ Phát xít, nơi vẫn còn 4 lá cờ của Đồng minh… và bắt chuyến tàu khuya về tới khách sạn trước nửa đêm. Tại sao Hitler lại chọn thành phố này làm Đại bản doanh Quốc Xã? Tại sao Đồng minh lại chọn Cung Công lý tại đây để tổ chức phiên toà chứ không phải ở thủ đô Berlin?

Từ thế kỷ 10, Nürnberg đã là một trung tâm thương mại phồn thịnh, điểm giao nhau của những con đường buôn bán nối các quốc gia châu Âu và sang đến tận Trung Đông. Nürnberg cũng là một trong những trung tâm sớm nhất của châu Âu về công nghiệp và những phát minh cơ khí, từng là trái tim của nền công nghiệp bang Bayern từ thế kỷ 19. Thế nhưng Nürnberg cũng là nơi từng bị tàn phá nặng nề trong hai cuộc chiến tranh 30 năm 1618-1648 và Thế chiến 2.



Nürnberg còn có rất nhiều viện bảo tàng lưu giữ hiện vật và tư liệu về nước Đức, về thành phố và cả ký ức về cuộc chiến tranh. Lịch sử hấp dẫn của thành phố bao gồm thời Trung cổ và Đức quốc xã. Mặc dù phần lớn Nürnberg bị phá hủy trong Thế chiến 2 nhưng các phần thời Trung cổ của thành phố cổ đã được tái tạo một cách trung thực.



Đại sứ Vũ Quang Minh