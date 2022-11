Thành phố ảo, thế giới trực tuyến là bề mặt tấn công mới của tội phạm mạng

“CaaS là một kiểu mô hình kinh doanh hấp dẫn với các tác nhân xấu trên mạng. Một trong những phương pháp quan trọng để chống lại xu hướng này chính là đào tạo và nâng cao nhận thức về an ninh mạng”, chuyên gia FortiGuard Labs khuyến nghị.

Hãng cung cấp giải pháp an toàn thông tin mạng toàn cầu Fortinet vừa công bố dự đoán của đội ngũ các chuyên gia FortiGuard Labs về bối cảnh mối đe dọa trong 12 tháng tới và xa hơn.

Mặt khác, khi những cuộc tấn công có mục tiêu rõ ràng hơn, các tác nhân đe dọa có thể sẽ thuê "thám tử" trên những trang web đen để thu thập thông tin tình báo về một mục tiêu cụ thể trước khi tiến hành tấn công.

Các dịch vụ “Do thám thông tin” có thể hỗ trợ đối tượng xây dựng những bản thiết kế tấn công có chủ đích, bao gồm các thông tin như cơ chế an ninh của tổ chức, đội ngũ bảo mật trọng yếu, số lượng máy chủ mà họ có, lỗ hổng an ninh bên ngoài đã biết… Vì thế, với các cuộc tấn công áp dụng mô hình CaaS, việc ngăn chặn đối thủ sớm hơn trong quá trình do thám thông tin sẽ vô cùng quan trọng.