Thanh niên vượt chốt kiểm soát, dọa giết CSCĐ ở Bình Dương bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) hôm nay (2/9) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Đình Bảo (SN 1990, ngụ TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Lâm Đình Bảo thách thức Thượng úy CSCĐ

Theo điều tra ban đầu, vào sáng ngày 27/8, Bảo điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes biển số tỉnh Bình Dương chạy tốc độ cao vượt qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại đầu đường Trương Định giao với đường Hoàng Hoa Thám (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).



Lúc này, Thượng úy Lê Mạnh Cường (thuộc lực lượng CSCĐ Bộ Công an tăng cường cho tỉnh Bình Dương) làm nhiệm vụ tại đây đã đuổi theo để yêu cầu Bảo dừng xe.



Khi đến chốt kiểm soát tiếp theo tại đầu đường Huỳnh Văn Lũy giao với Quốc lộ 13 (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) thì Thượng úy Cường đuổi kịp, đồng thời nhờ lực lượng tại chốt hỗ trợ chặn lại để làm việc.



Tại đây, đối tượng Bảo không chấp hành, không đeo khẩu trang và dùng lời lẽ thách thức lực lượng chức năng, thậm chí dọa giết cả nhà Thượng úy Lê Mạnh Cường.



Ngay sau đó, Thượng úy Cường cùng lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng, bàn giao cho công an phường Phú Lợi để xử lý.



Đáng chú ý, trong quá trình khám xét xe và nơi ở của đối tượng Bảo, công an còn phát hiện một số gói màu trắng nghi là ma túy.



Cũng liên quan đến vụ việc này, khi chiếc xe ô tô của Bảo đang được công an chờ đưa về trụ sở để xử lý thì đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1985, ngụ TP Thủ Dầu Một, là bạn của Bảo) đã lẻn vào bên trong, điều khiển xe đến giấu tại một bãi đất trống gần đó.



Với đối tượng Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.