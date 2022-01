Thanh niên vừa chạy xe máy vừa 'làm xiếc' trên đường, thái độ của cô gái ngồi sau càng gây bức xúc hơn

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một cô gái trẻ phía sau. Đáng chú ý cả cô gái và nam thanh niên này đều không đội mũ bảo hiểm, nhưng lại ngang nhiên lạng lách, đánh võng dù xe máy đang chạy bon bon trên đường.

