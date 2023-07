Sáng 7/7, Công an huyện Bến Lức (Long An) đang phối hợp Cơ quan Kỹ thuật hình sự công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở quán cà phê. Vụ việc xảy ra tại một hộ dân ven quốc lộ 1, thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.