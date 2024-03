Thanh niên tử vong trên sông Tô Lịch mất tích khi đi sinh nhật 3 ngày trước

Đến rạng sáng hôm sau, V. rời nhà hàng một mình, để lại xe máy, điện thoại, giấy tờ cá nhân rồi mất liên lạc.

Trưa 16/3, người dân phát hiện V. nổi trên mặt sông Tô Lịch, đoạn gần phố Kim Giang (xã Thanh Liệt).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thanh Liệt, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì và Công an TP Hà Nội đã tới phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm.