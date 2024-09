Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Từ ngày 21/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 79 và làm việc tại Mỹ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ đặt nhiều kỳ vọng. (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN) Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại New York, anh Trương Thế Anh - Chủ tịch Hội thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York - cho rằng chuyến công tác và sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 79 mang một ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Đây không chỉ là một bước tiến đáng kể trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, mà còn nhấn mạnh vai trò và vị thế của Việt Nam như một thành viên tích cực, đối tác tin cậy và có trách nhiệm trên trường quốc tế, là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam, thông qua những đóng góp quan trọng và tích cực trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, thúc đẩy các Mục tiêu phát triển bền vững, cũng như tăng cường đối thoại và hợp tác đa phương; khẳng định rõ ràng sự cam kết của Việt Nam đối với các giá trị cốt lõi của LHQ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng không chỉ góp phần nâng cao và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, mà còn mở rộng các cơ hội hợp tác song phương và đa phương; củng cố chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và tích cực hội nhập quốc tế của đất nước. Chuyến thăm là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của Việt Nam trong việc đóng góp vào những nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết các thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động phức tạp hiện nay. Đại diện cho sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại Mỹ, Chủ tịch Hội thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York bày tỏ nguyện vọng hướng về quê hương nguồn cội, khao khát được cống hiến sức mình để xây dựng một nước Việt Nam văn hiến, tươi đẹp và phồn thịnh. Anh Trương Thế Anh cho biết cộng đồng thanh niên và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài vẫn đang hàng ngày nỗ lực, rèn luyện và tham gia vào các hoạt động chung cũng như trau dồi kiến thức để chuẩn bị hành trang cho tương lai; bày tỏ hy vọng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho thế hệ thanh niên sau khi học tập tại nước ngoài trở về nước công tác, để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là trong việc khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học. Chủ tịch Hội thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York Trương Thế Anh cũng tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam và LHQ sẽ có những bước tiến tích cực, thiết thực sau chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng, không chỉ thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong quan hệ với Mỹ, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ làm sâu sắc hơn các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ... Đây là cơ hội để củng cố hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, thông qua việc mở rộng các thỏa thuận hợp tác song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước. Về phần mình, anh Trần Vũ - người có thời gian dài học tập và công tác tại New York - cho biết bản thân luôn ấn tượng trước hình ảnh và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại LHQ trong những năm qua. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ năm nay chứng tỏ Việt Nam rất coi trọng tổ chức quốc tế này, tham gia có trách nhiệm và có đóng góp đầy đủ cho các hoạt động, định hướng phát triển, các nghị quyết, các hoạt động thực tiễn như tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình, Hội đồng Nhân quyền LHQ, Ủy ban Luật biển của LHQ.... để giải quyết các vấn đề chung toàn cầu hiện nay. Theo anh Trần Vũ, với nền tảng hợp tác sâu rộng như thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và LHQ trong thời gian tới sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng; Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực và hiệu quả cho các thể chế đa phương nói chung, LHQ nói riêng, thể hiện rõ Việt Nam là một thành viên trách nhiệm, tích cực và có đủ năng lực trình độ tham gia gánh vác các công việc chung của LHQ. Theo Báo Tin tức https://baotintuc.vn/thoi-su/thanh-nien-sinh-vien-viet-nam-tai-my-dat-nhieu-ky-vong-vao-chuyen-cong-tac-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-20240921122537851.htm