Thanh niên phi vào chốt kiểm dịch, xin bị bắt nhưng lại được nhận quà

Cụ thể, Lâm Ống Húc phi xe máy thẳng tới chốt kiểm dịch, dừng lại trước mặt một chiến sĩ công an, hài hước nói: "Anh công an hay là anh lụm em đi?".

Lâm Ống Húc nài nỉ xin bị bắt tại chốt kiểm dịch khiến ai cũng bật cười

Lúc này, một đồng chí khác từ trong chốt trực đi ra, vui vẻ mời anh chàng uống nước.

Như "bắt được vàng", anh chàng này hồ hởi đáp: "Cho miếng nước uống đi. Nhiều khi cũng muốn các anh lụm lắm, đi buôn lậu mệt lắm anh ơi".

Cuộc nói chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, hài hước. Có lẽ, anh chàng này đã trở nên quá quen thuộc với mỗi cán bộ chực chốt, cán bộ tuần tra.