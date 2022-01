Thanh niên lao như bay, hạ gục tên cướp trên phố Hải Dương

XEM CLIP:

Sáng nay (26/1), trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ người có hành vi cướp tiền của 1 phụ nữ vừa rút tiền tại ngân hàng về.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 14 giờ 15 ngày 25/1, tại số 216 đường Trường Chinh, đoạn trước cửa quán hải sản Vân Đồn, phường Thanh Bình xảy ra vụ cướp giật rất manh động.