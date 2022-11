Thanh niên Ecuador 'giả vờ đếm tiền' để 'trêu ngươi' CĐV Qatar

Vào tối ngày 20/11 theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc của VCK World Cup 2022 đã chính thức diễn ra hoành tráng và cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, qua hết phần lễ đến phần hội, đội chủ nhà lại không thể hiện được chất lượng như kỳ vọng.

Ngay trong trận ra quân đầu tiên giữa Qatar vs Ecuador diễn ra trong thế trận một chiều do sự non nớt về kinh nghiệm trận mạc và sai lệch trong tiếp cận trận đấu của đội chủ nhà. Kết quả là chiến thắng 2-0 thuyết phục nghiêng về Ecuador.

Trong khi các cổ động viên nước chủ nhà đang buồn bực, thất vọng thì một số người hâm mộ Ecuador đã có hành động khiêu khích ngay trên khán đài.