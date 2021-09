Thanh niên 'đầu trần' dạo phố, thấy Cảnh sát 141 vội quay đầu bỏ chạy

XEM CLIP:

Your browser does not support the video tag.

Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, tình trạng vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ gia tăng. Các hành vi vi phạm phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Không ít thanh niên khi gặp lực lượng chức năng đã quay đầu bỏ chạy.