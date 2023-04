Thanh niên đập phá chánh điện, định châm lửa đốt chùa

Không dừng lại, đối tượng còn bật lửa định đốt các đồ vật này. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng tiếp cận, quật ngã đối tượng, ngăn chặn hành động phá hoại.

Chùa Long Nguyên nơi xảy ra sự việc.

Công an xã Đức Lập Hạ đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản và xâm phạm nơi thờ tự. Tuy nhiên, do đối tượng còn có biểu hiện lạ và không có giấy tờ tùy thân nên công an đang kiểm tra xem có dương tính với chất kích thích hay không.