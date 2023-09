Thanh niên đang đi ship hàng, vội đến cứu nhiều người trong vụ cháy tại Hà Nội

Nửa đêm, đang trên đường đi ship hàng nhận được tin nhắn của a trai, báo nhà người thân (ở tầng 4, tòa chung cư mini xảy ra hỏa hoạn) bị cháy, Nguyễn Đăng Văn, 30 tuổi, quê Bắc Ninh, làm nghề shiper liền phi tới, lao vào lửa khói cứu được gia đình người thân ra, ngoài ra còn cứu thêm được một số người.

