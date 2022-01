Thanh niên cầm gậy vụt công an xôn xao MXH, nhận cái kết

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống truy bắt tội phạm tại đường Lãng Bình Thăng - Quận 11 (TP.HCM).

Trong clip, một nam thanh niên cầm gậy, đánh chiến sĩ công an. Cả hai rượt đuổi nhau trên đường đông xe cộ qua lại. Thanh niên hung hăng vụt tới tấp, làm bay gậy 'baton' của chiến sĩ công an. Nhưng ngay sau đó, chiến sĩ công an đã ôm chặt đối tượng ghim dưới đất, tát vào mặt cảnh cáo nam thanh niên.