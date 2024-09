Thanh niên bị lũ cuốn trôi, mắc kẹt giữa sông suốt 9 ngày

Công an xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai, đã phối hợp cùng người dân địa phương, giải cứu thành công một người dân mắc kẹt nhiều ngày giữa sông. Ngày 24/9, lãnh đạo UBND xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, cho biết, lực lượng công an xã này vừa giải cứu thành công một người bị lũ cuốn và mắc kẹt nhiều ngày giữa sông Ayun. Khoảng 14h cùng ngày, Công an xã Đak Djrăng nhận được tin báo của người dân, có một nạn nhân bị nước cuốn trôi và đang mắc kẹt giữa sông Ayun, khu vực giáp ranh giữa xã Đak Djrăng và xã Lơ Pang (huyện Mang Yang). Thời điểm này, nước sông Ayun lên rất nhanh và chảy xiết. Công an Đak Djrăng cùng người dân trên địa bàn đã giải cứu thành công một người mắc kẹt ở sông (Ảnh: Chí Anh). Ngay sau đó, Công an xã Đak Djrăng đã cử lực lượng đến hiện trường và phối hợp cùng người dân trên địa bàn tìm cách đưa người mắc kẹt giữa sông lên bờ. Sau khoảng 15 phút triển khai ứng cứu, các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Đak Djrăng đã đưa được nạn nhân lên bờ an toàn. Nạn nhân mắc kẹt tên Phan Minh Thắng (SN 2004, trú xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai). Thời điểm được phát hiện và giải cứu, tình trạng sức khỏe nạn nhân yếu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị mắc kẹt giữa sông suốt 9 ngày (Ảnh: Chí Anh). Theo thông tin ban đầu, Thắng bị nước cuốn trôi và mắc kẹt giữa sông từ ngày 16/9 đến nay. Do khu vực hẻo lánh, ít người qua lại nên nam thanh niên này đã bám trên cành cây và mắc kẹt giữa sông suốt 9 ngày. Sau khi giải cứu, lực lượng công an xã đã đưa người này đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe và cấp cứu.