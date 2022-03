Thanh niên bị chém ở Bắc Giang: Người thân kể rõ nguyên nhân

Như đưa tin trước đó, tối ngày 6/3, tại Số nhà 04 (đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang) vừa xảy ra vụ chém người kinh hoàng. Toàn bộ sự việc được camera an ninh nhà dân tại hiện trường ghi lại.

Vào thời điểm trên, 2 bên xảy ra tranh cãi, một nhóm người đến trước cửa nhà to tiếng mắng chửi rồi vác dao tấn công đối phương.

Khi 2 cô gái cùng nam thanh niên chạy vào nhà, nhóm người vác dao rượt theo vào tận trong vây bắt. Thanh niên cởi trần chạy ra ngoài bị 2 người đàn ông dùng dao và vật dài giống kiếm chém tới tấp.

Bị chém, anh chàng kia giãy giụa tìm cách thoát thân nhưng bị 2 người đàn ông giữ chặt. Phải đến khi nạn nhân nằm bất động, nhóm người mới dừng lại.