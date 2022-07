Thanh niên bị cá mập tấn công ngay sau khi nói đùa về việc cá mập cắn

Vận động viên lướt sóng Max Haynes tin rằng anh ta rất may mắn, bởi vì ngoài khơi Long Island (New York, Mỹ), anh đã bị một con cá mập tấn công. Đáng chú ý, Max Haynes bị tấn công ngay sau khi dứt lời đùa cợt về cá mập. Mặc dù may mắn cho thanh niên này khi vết thương không quá nặng, nhưng đây cũng là một bài học tâm linh cần phải để tâm.

Chàng trai trẻ nhớ lại rằng anh ta và bạn mình đã ở dưới nước và nói đùa về những vết cắn của cá mập, nhưng ngay sau đó Max Haynes không cười được nữa. Anh cảm thấy chân mình dường như bị mắc kẹt trong một cái bẫy gấu.