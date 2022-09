Thanh niên 27 tuổi bị đột quỵ, bác sĩ chỉ lý do bệnh gia tăng nhanh ở người trẻ

BSCKI Phạm Văn Cường - Khoa Đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thông tin trước đây, chúng ta thường nghĩ đột quỵ là bệnh lý ở người già. Nhưng quan niệm này hiện đã không còn chính xác vì số lượng bệnh nhân đột quỵ trẻ tuổi ngày càng gia tăng.



Theo bác sĩ, độ tuổi nghĩ đến mắc các bệnh mạch máu, xơ vữa mạch máu, tăng huyết áp gây đột quỵ thường trên 60. Hiện nhiều bệnh nhân dưới 50, 60 tuổi cũng mắc đột quỵ, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.



Tại khoa Đột quỵ não của bệnh viện cũng ghi nhận số bệnh nhân đột quỵ trẻ tuổi ngày càng tăng. BSCKI Phạm Văn Cường cho biết: “Số lượng bệnh nhân trẻ tuổi bị đột quỵ tới cấp cứu tại khoa chiếm khoảng 20-25% tổng số bệnh nhân đột quỵ phải nhập viện”.



Đa phần, các bệnh nhân đột quỵ này đều còn rất trẻ, dưới 50 tuổi đã phải chịu những hệ quả nặng nề của căn bệnh, thậm chí đã có trường hợp đã tử vong. “Hiện nay, khoa đang điều trị cho 50 bệnh nhân đột quỵ. Trong đó, có khoảng 10-15 trường hợp đột quỵ dưới 50 tuổi”, bác sĩ nói thêm.

BSCKI Phạm Văn Cường thăm khám cho một bệnh nhân ở khoa Đột quỵ não. Ảnh: VietNamNet

Điển hình là trường hợp của bệnh nhân nam sinh năm 1995 bị nhồi máu não. Trước đây theo quan niệm của mọi người nhồi máu não thường do vỡ xơ, rơi vào trường hợp bệnh nhân cao tuổi bị đái đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa mỡ máu. Tuy nhiên người bệnh này mới 27 tuổi đã được chẩn đoán đột quỵ do nhồi máu não.



Bác sĩ cũng thông tin về trường hợp bệnh nhân nữ sinh năm 1992 (30 tuổi) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng liệt, chẩn đoán đột quỵ thể chảy máu não. Sau khi, chụp chiếu, xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tăng huyết áp, béo phì, đây cùng là nguyên nhân gây đột quỵ não.



BS Cường cho biết thêm, trường hợp trẻ tuổi nhất tại khoa bác sĩ tiếp nhận can thiệp và điều trị đột quỵ là 12 tuổi. Bệnh nhân này bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não.



Còn đối với ca bệnh đột quỵ thể nhồi máu não do nguyên nhân xơ vỡ thường gặp ở người già, người có bệnh lý đái tháo đường, tăng huyết áp... Nhưng ở khoa cũng vừa tiếp nhận bệnh nhân 31 tuổi đã nhồi máu não. Nguyên nhân bệnh được các bác sĩ nghĩ tới là rối loạn nhịp tim.



Nguyên nhân gây đột quỵ sớm ở người trẻ



Lý giải đột quỵ ở người trẻ, BSCKI Phạm Văn Cường phân tích có 4 nhóm nguyên nhân.



Thứ nhất: Những bệnh nhân có những dị dạng mạch máu não, có thông động tĩnh mạch hoặc phình mạch bị vỡ ra gây xuất huyết. Đối với nhóm nguyên nhân này thường bị đột quỵ rất trẻ.



Thứ hai: Nguyên nhân này trước đây ít gặp nhưng quá trình thăm khám hiện nay các bác sĩ gặp nhiều hơn. Đó là nguyên nhân liên quan đến bệnh nhân mắc bệnh lý về tim mạch. Người trẻ mắc rối loạn nhịp tim, rung nhĩ cơn, bệnh lý van tim… Những bệnh lý này sẽ tạo ra những huyết khối trong tim và theo máu đưa tới não và gây nhồi não (đột quỵ não).



Thứ ba: Đây là nguyên nhân đáng báo động, gặp nhiều hiện nay liên quan đến chế độ ăn, lối sống. Theo BS Cường nhóm nguyên nhân đột quỵ do thói quen xấu đang gia tăng ở người trẻ, đặc biệt những người bệnh có tiền sử hút thuốc lá nhiều, chế độ ăn quá nhiều dầu mỡ, thường xuyên ăn thức ăn nhanh, ít vận động, lạm dụng rượu bia…



“Những thói quen xấu này khiến cho người trẻ tăng nguy cơ mắc các bệnh lý: tăng huyết áp, rối loạn chuyển hoá mỡ máu, béo phì… đến gần hơn với đột quỵ”, BS Cường nói.



Bác sĩ thông tin thêm thêm trước đây bệnh nhân tăng huyết áp chủ yếu gặp ở người già (60 tuổi trở lên) nhưng hiện người trẻ cũng tăng huyết áp, béo phì. Hiện bệnh viện đang điều trị cho những ca tăng huyết áp chỉ ở độ tuổi 30-40 tuổi. Có ca tìm được nguyên nhân do rối loạn nội tiết nhưng có ca hoàn toàn không có yếu tố này, trong khi bệnh nhân có thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu…



Thứ tư: Đột quỵ có thể gặp, đặc biệt ở bệnh nhân nữ trẻ tuổi là có huyết khối tĩnh mạch xoang. Những bệnh nhân này thường có rối loạn chức năng đông – cầm máu do liên quan đến các bệnh lý ác tính, viêm nhiễm mạn tính, phụ nữ mang thai, sau nạo phá thai hay sử dụng các thuốc tránh thai kéo dài…



Tại khoa Đột quỵ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận trường hợp sản phụ mang thai 3 tháng đã bị đột quỵ. “Bệnh nhân tới viện sớm nên đã được can thiệp và hồi phục rất tốt”, BS Cường cho biết.



Ngoài ra, cũng theo BS Cường, với những phương tiện, kỹ thuật hiện đại hiện việc chẩn đoán đột quỵ có nhiều tiến bộ. Ví dụ trước đây một số người trẻ đột ngột tử vong dù trước đó khoẻ mạnh (đột tử) mọi người sẽ nghĩ ngay tới trúng gió, cảm…



Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại đã tìm ra được nguyên nhân nhiều cái chết đột ngột ở người trẻ là do đột quỵ. Từ đó, BS Cường nhấn mạnh, đột quỵ không phải là bệnh lý chỉ gặp ở người già, người trẻ hoàn toàn có thể mắc đột quỵ. Bởi vậy người trẻ cần phải chăm sóc sức khoẻ từ sớm, từ bỏ các thói quen xấu: hút thuốc, lạm dụng rượu bia… tích cực rèn luyện, tăng cường sức khoẻ.