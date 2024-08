Thanh long ruột đỏ và ruột trắng, loại nào bổ dưỡng hơn?

Thanh long rất giàu chất xơ hòa tan trong nước, carotene, vitamin B1, B2, B3, B12, C và chứa protein thực vật trong cùi.

Các thành phần dinh dưỡng trong quả thanh long giúp đẩy nhanh quá trình đào thải chất độc ra khỏi cơ thể để tránh hấp thu qua đường ruột. Phần hạt đen rất giàu khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt.

Ngoài ra, ăn thanh long cũng giúp bạn chống lại các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, ung thư, tiểu đường. Vitamin C trong thanh long giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ các tế bào bạch cầu khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Thanh long ruột trắng và ruột đỏ khác nhau thế nào?