Thành lập tổ điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố máy bay bị móp vỏ

Sau khi nhận được thông tin sự cố, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã tiếp cận máy bay, trích xuất dữ liệu camera an ninh, hồ sơ của các nhân viên liên quan để phục vụ điều tra. Cục Hàng không Việt Nam phân loại đây là sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C). Cơ quan này cũng đã thành lập tổ điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố.

Cùng đó, đại diện Vietnam Airlines cho biết sự việc được hãng đánh giá là rất nghiêm trọng. Trước mắt, nhân viên kỹ thuật thực hiện kiểm tra trước chuyến bay VN1823 đã bị rút Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng máy bay.

Theo cand.com.vn