Thành lập 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh để mua bán hoá đơn

Từ năm 2010 đến thời điểm bị bắt giữ, Bùi Hồng Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Ngoài ra, Thiện còn bán hoá đơn trái phép cho một số công ty cần mua hoá đơn, chứng từ để hạch toán, thanh quyết toán và kê khai thuế đầu vào.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 28/11, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”. Các đối tượng gồm Bùi Hồng Thiện; Hoàng Thị Khánh Ly (SN 1986); Trần Thị Tuyển (SN 1985, trú tại phường Xuân Tăng); Lương Thị Huế (SN 1989, trú tại phường Kim Tân) và Trần Thị Duyên (SN 1993, trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Bùi Hồng Thiện.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Thượng tá Trần Viết Phương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai, các trinh sát Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác nắm tình hình. Quá trình rà soát, cán bộ Phòng ANKT đã phát hiện một số dấu hiệu nghi vấn tại căn nhà số 397, đường Lê Thanh, tổ 11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Quá trình dày công thu thập tài liệu, các trinh sát xác định đây là đường dây mua bán hoá đơn với quy mô lớn.