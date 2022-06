Thành lập 11 'công ty ma' thuê con nghiện, người bệnh làm giám đốc

Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã có kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố bị can đối với Nguyễn Văn Chiến, SN 1969 ở xã Đại Đức, huyện Kim Thành (Hải Dương) và 4 bị can khác phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn khoảng 1.200 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2011 đến 2019, Chiến đã thành lập và mua bán 11 công ty “ma” trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và TP Hải Phòng. Tại tỉnh Bắc Giang, Chiến đã thành lập và điều hành 6 công ty “ma” có trụ sở đăng ký ở địa bàn các xã: Tự Lạn (Việt Yên); Nghĩa Hòa (Lạng Giang); Tiên Nha (Lục Nam); thị trấn Chũ, xã Kiên Thành, xã Phượng Sơn (cùng huyện Lục Ngạn).