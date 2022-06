Thanh Lam hát hit Trúc Nhân: nhạc sĩ đau tim, netizen chê mạnh

Thời gian gần đây, ca khúc Có Không Giữ Mất Đừng Tìm của Trúc Nhân dần dần viral MXH và được nhiều ca sĩ khác cover.

Your browser does not support the video tag.

MV Có Không Giữ Mất Đừng Tìm - Trúc Nhân

Tuy nhiên, phiên bản Có Không Giữ mất Đừng Tìm của diva Thanh Lam cover lại khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt.