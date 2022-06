Thanh Khoa thắng giải Best Interview ‘Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022’

Chia sẻ thông minh và duyên dáng của Nguyễn Thị Thanh Khoa nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả lẫn giám khảo. Ngoài ra, cô còn vào top 10 Best Catwalk (Thí sinh có màn catwalk đẹp nhất) và Best English Skill (Thí sinh có kỹ năng tốt nhất) qua nhiều màn thể hiện ấn tượng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Lệ Nam đượctrao giải Best Face. Giải Best Body thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu. Best Catwalk được trao cho thí sinh Lê Hoàng Phương, giải Best Introduction thuộc về Nguyễn Thị Hương Ly.