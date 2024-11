Thanh Hóa yêu cầu làm rõ việc 'có điện người dân vẫn phải đun bếp củi'

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao kiểm tra, làm rõ nội dung VietNamNet phản ánh việc người dân ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung sử dụng điện yếu, không thể vận hành các thiết bị, thậm chí phải đun bếp củi. Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Công ty điện lực Thanh Hóa, UBND huyện Hà Trung, CTCP quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung điện yếu ở xã Hà Sơn. Theo báo cáo của Công ty điện lực Thanh Hóa, các hộ dân trên địa bàn xã Hà Sơn, huyện Hà Trung đang được cấp điện từ 2 lộ ĐZ 22kV, với 11 trạm biến áp (TBA). Trong đó có 5 TBA là tài sản của điện lực; 1 TBA của điện lực đang quản lý và thực hiện bán lẻ điện; 5 TBA là tài sản của CTCP quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa. Có điện nhưng người dân ở xã Hà Sơn vẫn không thể dùng được các thiết bị. Ảnh: Lê Dương Công ty điện lực Thanh Hóa khẳng định đảm bảo đủ nguồn cấp cho toàn bộ các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn các thôn Vĩnh An, Ngọc Sơn và Chí Phúc của xã Hà Sơn. Đối với việc các hộ dân phải chịu cảnh điện yếu như phản ánh là do CTCP quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa quản lý, bán lẻ điện. Do đó, Công ty điện lực Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương có ý kiến với CTCP quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa sớm có giải pháp nâng cấp, cải tạo lưới điện. Ông Nguyễn Như Triều, Phó Giám đốc CTCP kinh doanh điện Thanh Hóa, cho biết nội dung phản ánh về việc người dân ở các thôn Ngọc Sơn, Vĩnh An, Chí Phúc (xã Hà Sơn, huyện Hà Trung) phải sử dụng điện yếu là đúng thực tế. Theo ông Triều, công ty đã đặt mua 2 trạm biến áp và đang phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát mặt bằng để lắp 2 trạm ở thôn Ngọc Sơn và Vĩnh An. Đối với thôn Chí Phúc (có 12 hộ) nằm sâu trong núi, công ty sẽ thay thế đường dây để đảm bảo nguồn điện, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết. Trước đó VietNamNet đã phản ánh, người dân các thôn Ngọc Sơn, Vĩnh An, Chí Phúc (xã Hà Sơn) nhiều năm qua phải sống trong cảnh khổ sở vì nguồn điện yếu. Từ đầu năm 2024 đến nay, điện yếu và chập chờn khiến nhiều thiết bị điện trong nhà dân bị hư hỏng. Vào giờ cao điểm buổi trưa và chiều, các hộ dân không thể cắm được cơm, phải dùng củi để đun nước, không thể xem tivi.